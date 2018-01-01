Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ультрас Динамо сделали граффити в поддержку исчезающего вида сов

Комментариев: 0
Киевляне не признают свою вину в расистском скандале.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

Активные болельщики Динамо продолжают настаивать на том, что их поведение в матче 14 тура чемпионата Украины против Шахтера не имеет ничего общего с расизмом.

Читай также: Ультрас Динамо - про обвинения в расизме: Это была акция в поддержку сов

Так, представители White Boys Club нарисовали граффити с хештегом акции #Save_Owls и имитировали звуки птиц во время съемки ролика.

Напомним, КДК УАФ наказал Динамо за расистское поведение его болельщиков в матче с Шахтером штрафом в 500 тысяч гривен, а также одним матчем УПЛ без зрителей и еще одним - условно. Киевляне уже отреагировали на это решение.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, вне игры, ультрас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь