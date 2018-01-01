Ультрас Динамо сделали граффити в поддержку исчезающего вида сов

Киевляне не признают свою вину в расистском скандале.

Активные болельщики Динамо продолжают настаивать на том, что их поведение в матче 14 тура чемпионата Украины против Шахтера не имеет ничего общего с расизмом.

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Так, представители White Boys Club нарисовали граффити с хештегом акции #Save_Owls и имитировали звуки птиц во время съемки ролика.

Напомним, КДК УАФ наказал Динамо за расистское поведение его болельщиков в матче с Шахтером штрафом в 500 тысяч гривен, а также одним матчем УПЛ без зрителей и еще одним - условно. Киевляне уже отреагировали на это решение.