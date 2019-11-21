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Шахтер получил штраф за объявления на стадионе на русском языке

Комментариев: 4
КДК УАФ оштрафовал "горняков" на 20 тысяч гривен.
Шахтер получил штраф от КДК УАФ
Шахтер получил штраф от КДК УАФ
ФК Шахтер Донецк

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал донецкий Шахтер штрафом в 20 тысяч гривен за то, что диктор по стадиону во время матча 14 тура чемпионата Украины против Динамо зачитывал объявления на русском языке, сообщает Football.ua.

“Шахтер оштрафован на 20 тысяч гривен за объявления на русском языке.

Стандартное ли это наказание для таких случаев? Это не предусмотрено у нас в регламенте. Мы, принимая во внимание нормы закона о принципах функционирования государственного языка, приняли это решение.

Объявления на русском языке по стадионам вредят репутации футбола. Шахтер заверил, что подобного больше не повторится“, - заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Кроме того, полузащитник “горняков“ Тайсон получил дисквалификацию на один матч за неприличный жест в адрес фанатов киевского клуба.

Отметим, что КДК также наказал Динамо за поведение болельщиков на матче против Шахтера. Киевляне уже успели отреагировать на это решение.

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Теги: футбол, Шахтер, КДК УАФ
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Комментариев (4)
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nelci    21.11.2019, 18:39
Оценка:  0
nelci
Это просто безобразие делать обьявления на русском языке, это уже не футбол и даже не пингпонг, а просто катание шаров, черт знает где и куда!
nelci    21.11.2019, 18:42
Оценка:  0
nelci
Ну подумаешь черного назвали тем откуда он, зато на ридний мове, яку там, за западным поребриком не розумиють!
WTF2_eбy_в_рот    21.11.2019, 18:12
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
срагули борзеют)))))))
гость  (аноним)  21.11.2019, 18:06
Оценка:  +3
гость
Маразм крепчает
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