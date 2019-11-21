Динамо обжалует решение КДК УАФ о наказании за поведение болельщиков

Киевляне опубликовали официальное заявление по поводу дела о расизме.

Официальный сайт Динамо опубликовал заявление по поводу решения КДК УАФ наказать киевский клуб за расистское поведение его болельщиков в матче с Шахтером штрафом в 500 тысяч гривен, а также одним матчем УПЛ без зрителей и еще одним - условно.

“Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА.

До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК Металлист, что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц - возможных нарушителей.

На наши неоднократные устные и письменные запросы в адрес команды-хозяина матча и официального телевещателя ТРК Футбол о предоставлении видео- и аудиоматериалов матча, никаких ответов не поступило. Более того, при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал данную аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве об истребовании доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения.

Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры - является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно относительно следующих выездных матчей.

Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Мы еще раз подчеркиваем нашу непоколебимую позицию нулевой толерантности к любым проявлениям насилия, расизма и других проявлений нетерпимости на отечественных стадионах, подтверждаем готовность сотрудничества с правоохранительными органами и медийным сообществом“, - сказано в сообщении.

Отметим, что КДК также наказал Тайсона за его реакцию на поведение фанатов.

Напомним, после матча ультрас Динамо заявили, что их поведение было акцией в поддержку сов, а не проявлением расизма.