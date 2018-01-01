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Тайсон получил дисквалификацию на один матч

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Помимо этого, КДК УАФ также наказал футболиста условной дисквалификацией на два матча.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон пропустит следующий матч чемпионата Украины против Львова из-за красной карточки, полученной в поединке против Динамо.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел ситуацию, случившуюся в поединке 14-го тура УПЛ и оставил в силе красную карточку, полученную футболистом за неприличный жест в адрес фанатов киевского клуба.

Кроме того, Тайсона дополнительно наказали условной дисквалификацией на два матча.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо проведет один матч без зрителей из-за проявления расизма со стороны фанатов на матче против Шахтера.

Отметим, что ультрас “бело-синих“ заявили, что они проводили акцию в поддержку исчезающего вида сов.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, чемпионат Украины, дисквалификация, КДК, УАФ
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Источник: ffu.ua

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