Тайсон получил дисквалификацию на один матч

Помимо этого, КДК УАФ также наказал футболиста условной дисквалификацией на два матча.

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон пропустит следующий матч чемпионата Украины против Львова из-за красной карточки, полученной в поединке против Динамо.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел ситуацию, случившуюся в поединке 14-го тура УПЛ и оставил в силе красную карточку, полученную футболистом за неприличный жест в адрес фанатов киевского клуба.

Кроме того, Тайсона дополнительно наказали условной дисквалификацией на два матча.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо проведет один матч без зрителей из-за проявления расизма со стороны фанатов на матче против Шахтера.

Отметим, что ультрас “бело-синих“ заявили, что они проводили акцию в поддержку исчезающего вида сов.