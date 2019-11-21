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Динамо проведет один домашний матч без зрителей

Комментариев: 2
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал киевский клуб за поведение фанатов на матче против Шахтера.
Динамо проведет один домашний матч без зрителей
Динамо проведет один домашний матч без зрителей
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо понесет наказание за поведение фанатов в матче 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.

Смотри также: Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле

Как сообщает пресс-служба УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что киевляне проведут один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей будет условным с испытательным сроком до конца сезона-2019/20.

Кроме того, “бело-синие“ должны будут заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Отметим, что КДК также наказал Тайсона за его реакцию на поведение фанатов.

Напомним, после матча ультрас Динамо заявили, что их поведение было акцией в поддержку сов, а не проявлением расизма.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, УАФ, чемпионат Украины, КДК, наказание, штраф, фанаты
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Источник: ffu.ua

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Комментариев (2)
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nelci    21.11.2019, 14:20
Оценка:  0
nelci
Команду наказали, но толерантности болельщикам не прибавили и не изменили и не изменят при существующей ситуации в стране...
trgvm1    21.11.2019, 14:16
Оценка:  -1
trgvm1
УРОДІ А ВИ ДОКОЗАЛИ ЄТО ИЛИ ПРОСТО В УГОДУ НЕГРАМ И РИЖЕМУ ТАТАРИНУ
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