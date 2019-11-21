Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал киевский клуб за поведение фанатов на матче против Шахтера.

Динамо проведет один домашний матч без зрителей ФК Динамо Киев

Киевское Динамо понесет наказание за поведение фанатов в матче 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.

Смотри также: Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле

Как сообщает пресс-служба УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что киевляне проведут один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей будет условным с испытательным сроком до конца сезона-2019/20.

Кроме того, “бело-синие“ должны будут заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Отметим, что КДК также наказал Тайсона за его реакцию на поведение фанатов.

Напомним, после матча ультрас Динамо заявили, что их поведение было акцией в поддержку сов, а не проявлением расизма.