Динамо проведет один домашний матч без зрителей
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал киевский клуб за поведение фанатов на матче против Шахтера.
Киевское Динамо понесет наказание за поведение фанатов в матче 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.
Смотри также: Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле
Как сообщает пресс-служба УАФ, контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что киевляне проведут один домашний матч без зрителей. Еще один матч без зрителей будет условным с испытательным сроком до конца сезона-2019/20.
Кроме того, “бело-синие“ должны будут заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.
Отметим, что КДК также наказал Тайсона за его реакцию на поведение фанатов.
Напомним, после матча ультрас Динамо заявили, что их поведение было акцией в поддержку сов, а не проявлением расизма.
Полная версия правил