Защитник сборной Украины признался, что хотел бы съездить в Крым

Александр Караваев хотел бы навестить друзей и бывших тренеров, с которыми работал в Севастополе.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев, который в прошлом выступал за Севастополь, рассказал, что у него остались друзья в Крыму и отметил, что хотел бы их навестить.

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"Чем запомнился крымский период карьеры? Отличные воспоминания, это мой первый профессиональный клуб. У меня осталось много друзей из Севастополя - Игорь Литовка, Вова Танчик, Вова Коваль, Андрей Кива. С Русланом Малиновским до Севастополя был знаком.

Хотел бы поехать в Крым, навестить друзей? Да, я провел там определенное количество времени, у меня остались друзья в Крыму. С руководителем Севастополя остались хорошие отношение, с ним тоже хотелось бы увидеться", - цитирует Караваева пресс-служба Динамо.

Ранее Александр Караваев высказался о тренировках главного тренера Динамо Алексея Михайличенко.