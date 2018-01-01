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Пресс-аташе Олимпика: Однажды Жулио Сезар ел корм для котов

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Бывший тренер команды принял еду для животных за консервы.
Жулио Сезар
Жулио Сезар
ФК Олимпик

Пресс-атташе донецкого Олимпика Роман Лопатин в интервью Youtube-каналу Бомбардир рассказал о необычной ситуации с участием бывшего тренера донецкого клуба Жулио Сезара.

“При Жулио Сезаре было все отлично. Но были и забавные истории. Однажды на сборах команды он купил себе консервы на заправке. На встрече с тренерским штабом он их кушал, а оказалось, что это корм для котов.

Конечно, потом он побежал полоскать рот. Когда все успокоились, наш ассистент по аналитике в полной тишине как закричит “мяяяяу“. Всех опять порвало“, - рассказал Роман.

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Теги: футбол, Олимпик, Жулио Сезар
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