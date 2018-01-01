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Караваев: В тренировках Михайличенко заключается секрет нашей выносливости

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Защитник Динамо отметил, что наставник привил команде строгую дисциплину.
Александр Караваев и Алексей Михайличенко
Александр Караваев и Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мыслями о тренировках команды под руководством Алексея Михаличенко.

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“Все ли требования Михайличенко понимаю? Да, я уже с таким видом футбола встречался, когда был в молодежной сборной Украины. То есть, были похожие тренировки. Поэтому, быстро адаптировался в Динамо.

У нас продолжительные и интенсивные тренировки. Думаю, в тренировках Михайличенко и заключается секрет нашей выносливости, сил, желания.

У нас и дисциплина присутствует. Никаких опозданий, телефонов не должно быть на общих собраниях, обедах, ужинах. У всех есть свободное время, когда ты можешь делать все, что тебе нужно“, - приводит слова Караваева пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Сидклей зимой может отправиться в аренду.

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Теги: Александр Караваев, Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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