Караваев: В тренировках Михайличенко заключается секрет нашей выносливости

Защитник Динамо отметил, что наставник привил команде строгую дисциплину.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мыслями о тренировках команды под руководством Алексея Михаличенко.

Читай также: Караваев: Мы хотели доказать, что не зря являемся лидерами группы

“Все ли требования Михайличенко понимаю? Да, я уже с таким видом футбола встречался, когда был в молодежной сборной Украины. То есть, были похожие тренировки. Поэтому, быстро адаптировался в Динамо.

У нас продолжительные и интенсивные тренировки. Думаю, в тренировках Михайличенко и заключается секрет нашей выносливости, сил, желания.

У нас и дисциплина присутствует. Никаких опозданий, телефонов не должно быть на общих собраниях, обедах, ужинах. У всех есть свободное время, когда ты можешь делать все, что тебе нужно“, - приводит слова Караваева пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Сидклей зимой может отправиться в аренду.