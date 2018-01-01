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Висенте Гомес назвал украинский клуб с лучшей философией игры

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Испанский специалист выделил луганскую Зарю.
Висенте Гомес
Висенте Гомес
ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес в интервью Youtube-каналу Бомбардир выделил игру луганской Зари.

“Когда мы встречались с Зарей, меня очень удивило, как они играли с ромбом в центре поля. Возможно, это будет интересно людям. Меня поразило, как они реализовали эту идею.

Кто играл так раньше? В других странах я это видел, в Украине - никогда. Это то, на чем можно было акцентировать внимание.

Для меня Заря находится на первом месте в Украине по философии игры. Обратите внимание, с какой интенсивностью играет луганская команда“, - заявил Гомес.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в начале сентября.

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Теги: футбол, Висенте Гомес, Олимпик
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