Висенте Гомес назвал украинский клуб с лучшей философией игры

Испанский специалист выделил луганскую Зарю.

Главный тренер Олимпика Висенте Гомес в интервью Youtube-каналу Бомбардир выделил игру луганской Зари.

“Когда мы встречались с Зарей, меня очень удивило, как они играли с ромбом в центре поля. Возможно, это будет интересно людям. Меня поразило, как они реализовали эту идею.

Кто играл так раньше? В других странах я это видел, в Украине - никогда. Это то, на чем можно было акцентировать внимание.

Для меня Заря находится на первом месте в Украине по философии игры. Обратите внимание, с какой интенсивностью играет луганская команда“, - заявил Гомес.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в начале сентября.