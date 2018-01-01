Де Пена: Я даже не думаю о том, чтобы закончить карьеру в Динамо

Футболист получает удовольствие от игры за "столичный" клуб.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, что ему очень комфортно играть за киевский клуб.

“Я снова попал в команду, где чувствую доверие, что придает мне уверенности в своих силах. Я выхожу на поле практически в каждом матче, и это очень важно для любого игрока.

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Футболисту нужна уверенность, чтобы быть в форме. Сейчас я нахожусь в прекрасных физических кондициях и отлично себя чувствую каждый раз, когда выхожу на поле.

На данный момент я даже не думаю о том, чтобы закончить карьеру в Динамо, а просто наслаждаюсь игрой. В начале карьеры я не мог представить, что буду играть в Украине.

Но сейчас я здесь, играю за Динамо и чувствую себя прекрасно. Сейчас я хочу оставаться здесь и выиграть как можно больше титулов.

У меня есть действующий контракт с клубом, поэтому на данный момент я думаю только о Динамо“, - приводит слова де Пены официальный сайт Динамо Киев.

Напомним, что в товарищеском матче де Пена оформил покер.