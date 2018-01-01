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Де Пена: Я даже не думаю о том, чтобы закончить карьеру в Динамо

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Футболист получает удовольствие от игры за "столичный" клуб.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал, что ему очень комфортно играть за киевский клуб.

“Я снова попал в команду, где чувствую доверие, что придает мне уверенности в своих силах. Я выхожу на поле практически в каждом матче, и это очень важно для любого игрока.

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Футболисту нужна уверенность, чтобы быть в форме. Сейчас я нахожусь в прекрасных физических кондициях и отлично себя чувствую каждый раз, когда выхожу на поле.

На данный момент я даже не думаю о том, чтобы закончить карьеру в Динамо, а просто наслаждаюсь игрой. В начале карьеры я не мог представить, что буду играть в Украине.

Но сейчас я здесь, играю за Динамо и чувствую себя прекрасно. Сейчас я хочу оставаться здесь и выиграть как можно больше титулов.

У меня есть действующий контракт с клубом, поэтому на данный момент я думаю только о Динамо“, - приводит слова де Пены официальный сайт Динамо Киев.

Напомним, что в товарищеском матче де Пена оформил покер.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо Киев, футбол
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