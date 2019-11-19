Цыганык: Милевский смог бы усилить Динамо

Украинский нападающий выиграл бы конкуренцию в клубе.

Украинский эксперт Игорь Цыганык поделился мнением по поводу того, что Артем Милевский мог бы усилить Динамо Киев.

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“В данный момент Милевский не помешал бы Динамо. Он набрал хорошую форму, является лидером брестского Динамо доказывая, что он футболист хорошего уровня.

Сейчас в атаке киевского клуба есть Соль, Родригес и Беседин. Единственный, к кому у меня нет претензий - Беседин. Хотелось бы, чтобы он стал больше забивать. Я думаю, что 15 голов за сезон сможет забить, если тренерский штаб будет доверять.

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Соль и Родригес - это для меня пока непонятные футболисты. Если Родригесу доверять и ставить на левый фланг, то, возможно, он сумеет показать свои лучшие качества.

А Милевский сыграл бы не хуже Беседина и намного лучше Соля и Родригеса на позиции центрального нападающего“, - рассказал эксперт в программе Цыганык LIVE.

Ранее сообщалось, что Милевский мог стать игроком Шахтера.