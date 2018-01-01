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Молодежная сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном

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Подопечные Руслана Ротаня не смогли обыграть ровесников в спарринге.
Сборная Украины U-21
Сборная Украины U-21
УАФ

Сборная Украины U-21 не смогла победить команду Азербайджана U-21 в рамках товарищеского матча. Единственный гол украинцев на счету нападающего Назария Русина.

Отметим, что по ходу поединка наша команда играла в меньшинстве.

Азербайджан U-21 - Украина U-21 - 1:1 (0:0)
Голы: Кокчу, 48 - Русин, 65

Украина: Кучерук, Вантух, Попов, Быков, Корниенко, Чех, Назаренко (Леднев, 84), Шапаренко, Булеца (Супряга, 67), Кравчук, Русин.

Удаления: Кравчук, 45+3, Шапаренко, 90+6

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Теги: футбол, сборная Украины U-21
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