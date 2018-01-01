Украина U-19 обыграла Швецию и вышла в элит-раунд отбора на Евро-2020

Дубль Даниила Сикана принес нашей команде важнейшую победу.

Юношеская сборная Украины добыла победу над ровесниками из Швеции и пробилась в элит-раунд отбора на Евро-2020. Дубль в ворота шведов оформил Даниил Сикан.

Швеция U-19 - Украина U-19 - 1:2

Голы: Лане, 52 - Сикан, 6, 43.

Швеция: Симон Андерсон - Бергстрем, Свенссон, Хельмер Андерссон, Ольссон (Ларссон, 88) - Альстранд (Хайял, 70), Кусу, Муянич, Тимосси Андерсон - Нюгрен, Лане.

Украина: Трубин - Владислав Мудрик, Аусси, Биловар, Ярош - Шулянский (Надольский, 66), Батагов (Хондак, 79), Бодня, Михаил Мудрик - Волошин (Драмбаев, 79) - Сикан (Якуба, 90+3).

Предупреждения: Нюгрен - Ярош.

Удаления: Муянич, 90+1 - Михаил Мудрик, 90+1.

Напомним, в первом туре Украина U-19 разгромила Эстонию (4:0), а во втором поединке сыграла вничью со Словенией (1:1).

Таким образом, подопечные Олега Кузнецова заняли первое место в группе 9, набрав 7 пунктов.