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Карпаты могут получить трансферный бан на три года за долг перед Севильей

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Руководство команды работает над решением вопроса.
Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль
ФК Карпаты Львов

Львовским Карпатам грозит трансферный бан за долг в 2 миллиона перед испанской Севильей по трансферу Хорхе Карраскаля.

Исполнительный директор команды Ростислав Ящишин в комментарии корреспонденту Football.ua Евгению Музыке подтвердил эту информацию, но отметил, что клуб работает над решением проблемы.

“У Карпат действительно есть долг перед Севильей по Хорхе Карраскалю. Также есть письмо от ФИФА, в котором указаны сроки выплаты средств за футболиста и предупреждение о возможном трансферном бане на три сезона, если долг погасить не получится.

Несмотря на это, у нас наработаны определенные механизмы и варианты разрешения этой ситуации. У Ривер Плейта есть право выкупа Карраскаля. Кроме того, есть интерес от других клубов. Поэтому у нас есть время для договоренностей и урегулирования проблемы“, - заявил Ящишин.

Напомним, сейчас Карраскаль играет за Ривер Плейт на правах аренды.

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Теги: футбол, Карпаты, Севилья, Хорхе Карраскаль
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