Скрипник: Я думал, что Иванисеня - это какой-то грузин, а потом оказалось - украинец
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как полузащитник Дмитрий Иванисеня попал в команду.
“Я сначала подумал, что Иванисеня - какой-то грузин. А потом оказалось, украинец. Навел справки - играл в Шахтере.
В итоге, мой выбор остановился именно на нем. Хорошо, что руководство Зари сумело договориться с тбилисским Динамо. Его не хотели отпускать.
Для меня стало откровением, как он прибавил за четыре месяца. Когда я его просматривал, то знал сильные и слабые стороны.
Он возмужал в тбилисском Динамо. По качествам, которые он показывает на поле, Дмитрий идеально подходит к тактике, которую я хочу прививать своей команде“, - сказал Скрипник в интервью программы ПроФутбол.
Напомним, ранее Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины.
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