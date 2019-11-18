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Скрипник: Я думал, что Иванисеня - это какой-то грузин, а потом оказалось - украинец

Комментариев: 2
Наставник луганской команды считает, что его подопечный отлично прибавил за последнее время.
Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня
ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как полузащитник Дмитрий Иванисеня попал в команду.

“Я сначала подумал, что Иванисеня - какой-то грузин. А потом оказалось, украинец. Навел справки - играл в Шахтере.

В итоге, мой выбор остановился именно на нем. Хорошо, что руководство Зари сумело договориться с тбилисским Динамо. Его не хотели отпускать.

Для меня стало откровением, как он прибавил за четыре месяца. Когда я его просматривал, то знал сильные и слабые стороны.

Он возмужал в тбилисском Динамо. По качествам, которые он показывает на поле, Дмитрий идеально подходит к тактике, которую я хочу прививать своей команде“, - сказал Скрипник в интервью программы ПроФутбол.

Напомним, ранее Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины.

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Теги: футбол, Дмитрий Иванисеня, Заря, Виктор Скрипник
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.11.2019, 20:37
Оценка:  0
гость
Скрепник - у тебя мосг есь, чили-чоли?
гость  (аноним)  18.11.2019, 20:30
Оценка:  0
гость
Ну о чём может думать тренир лугадской каманды, - он украинец.
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