Скрипник: Я думал, что Иванисеня - это какой-то грузин, а потом оказалось - украинец

Наставник луганской команды считает, что его подопечный отлично прибавил за последнее время.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассказал, как полузащитник Дмитрий Иванисеня попал в команду.

“Я сначала подумал, что Иванисеня - какой-то грузин. А потом оказалось, украинец. Навел справки - играл в Шахтере.

В итоге, мой выбор остановился именно на нем. Хорошо, что руководство Зари сумело договориться с тбилисским Динамо. Его не хотели отпускать.

Для меня стало откровением, как он прибавил за четыре месяца. Когда я его просматривал, то знал сильные и слабые стороны.

Он возмужал в тбилисском Динамо. По качествам, которые он показывает на поле, Дмитрий идеально подходит к тактике, которую я хочу прививать своей команде“, - сказал Скрипник в интервью программы ПроФутбол.

Напомним, ранее Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины.