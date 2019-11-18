Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коноплянка: Сборной Украины не хватает Ракицкого

Комментариев: 2
Евгений рассказал, что потеряла команда при отсутствии защитника.
Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка
Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка
УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал отсутствие в составе команды защитника Ярослава Ракицкого. 

Читай также: Левченко: Ракицкому нет места в сборной

“Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы хорошо команда сейчас не играла, его все равно не хватает.

Помимо того, что Ярослав является великолепным футболистом, он еще верный друг и замечательный человек“, - заявил Коноплянка в интервью журналу Футбол.

Напомним, ранее Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Ярослав Ракицкий, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    18.11.2019, 17:37
Оценка:  +2
trgvm1
ПОШЕЛ ТЫ НА ХЕР ЖОПОШНИК КРОТОВСКИЙ
zadneprohodchik    18.11.2019, 17:26
Оценка:  +1
zadneprohodchik
нах этот черт нужен он никакущий!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь