Коноплянка: Сборной Украины не хватает Ракицкого

Евгений рассказал, что потеряла команда при отсутствии защитника.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал отсутствие в составе команды защитника Ярослава Ракицкого.

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“Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы хорошо команда сейчас не играла, его все равно не хватает.

Помимо того, что Ярослав является великолепным футболистом, он еще верный друг и замечательный человек“, - заявил Коноплянка в интервью журналу Футбол.

Напомним, ранее Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.