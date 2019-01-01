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Фран Соль: Я хочу больше играть

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Испанский нападающий дополнительно тренируется, чтобы иметь больше игровой практики в клубе.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Киев Фран Соль рассказал, что провел разговор с Александром Михайличенком по поводу количества игрового времени.

“Конечно, у нас был разговор с ним. Уважаю решение Михайличенко относительно количества моего игрового времени и непопадания в стартовый состав в официальных матчах.

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Я должен работать еще больше, чтобы показать, на что способен. В Динамо большая конкуренция на позиции нападающего. Я хочу играть, но Беседин и Родригеш тоже хотят играть.

Я тренируюсь дополнительно. Работаю не только с мячом, но и в зале. Для футболиста важно тренироваться дополнительно. Моя цель - совершенствоваться каждый день.

Также занимаюсь йогой.Думаю, это очень полезно для душевного состояния. Ты учишься быть более уравновешенным, объединять дух и разум.

После занятия ты себя чувствуешь великолепно. Это своеобразный детокс от социальной жизни“, - приводит слова Соля официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо провело товарищескую игру против Оболонь-Бровар-2, где испанец сумел забить гол.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, футбол
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