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Миколенко: Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика

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Защитник сборной Украины прокомментировал отборочный цикл на Евро-2020.
Миколенко: Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко описал словом "радость" квалификацию национальной сборной на Евро-2020.

"Каким одним словом я бы назвал этот отбор? Радость. Я не хочу оценивать нашу игру, пускай эксперты оценивают", — заявил после матча Виталий Миколенко.

Миколенко настаивает, что это результат упорного труда, а не чудесное перевоплощение.

"Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика. Мы работали над ними очень долгое время", — добавил Виталий.

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