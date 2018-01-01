Миколенко: Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика

Защитник сборной Украины прокомментировал отборочный цикл на Евро-2020.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко описал словом "радость" квалификацию национальной сборной на Евро-2020.

"Каким одним словом я бы назвал этот отбор? Радость. Я не хочу оценивать нашу игру, пускай эксперты оценивают", — заявил после матча Виталий Миколенко.

Миколенко настаивает, что это результат упорного труда, а не чудесное перевоплощение.

"Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика. Мы работали над ними очень долгое время", — добавил Виталий.