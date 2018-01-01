Миколенко: Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика
Защитник сборной Украины прокомментировал отборочный цикл на Евро-2020.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко описал словом "радость" квалификацию национальной сборной на Евро-2020.
"Каким одним словом я бы назвал этот отбор? Радость. Я не хочу оценивать нашу игру, пускай эксперты оценивают", — заявил после матча Виталий Миколенко.
Миколенко настаивает, что это результат упорного труда, а не чудесное перевоплощение.
"Не сказал бы, что изменения в нашей сборной – это фантастика. Мы работали над ними очень долгое время", — добавил Виталий.
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