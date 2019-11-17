Сербия - Украина 2:2 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Гол Беседина принес Украине ничью с Сербией. Смотрите видео голов матча Сербия - Украина.

Сборная Украины сыграла вничью с Сербией 2:2 в выездном матче последнего тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Точный удар Артема Беседина в компенсированное время подарил команде Шевченко возможность завершить отбор к Евро-2020 без поражений.

Сербия — Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3



Сербия: Райкович — Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич — Гудель, Нем. Максимович (Миливоевич, 76) — Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82) — А. Митрович.



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Коваленко (Шепелев, 77), Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88) — Цыганков (Беседин, 77), Яремчук, Ярмоленко.



Предупреждение: Коларов — Матвиенко.