Шевченко: У нас появляется уже костяк команды

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Сербией прокомментировал игру в Белграде, а также ответил на вопрос о предстоящей жеребьевке Евро-2020.

"Я рад, отбор действительно получился очень хорошим. По-моему, первый раз в истории мы прошли без поражений. Очень благодарен ребятам за сегодняшнюю игру – было непросто. Тем более, у наших болельщиков не было возможности приехать поддержать, а эта поддержка для нас очень важна", - заявил Андрей Шевченко после матча.

Наставник сборной Украины отметил желание игроков в матче с Сербией.

"Ребята не остановились, выполняли до конца то, что мы запланировали во время подготовки. На последних секундах мы забили тот гол, который нам был нужен. Сегодня получился хороший матч. Где-то во втором тайме, особенно в его начале, мы немного потеряли нить игры, ошиблись, пропустили гол. Но нашли в себе силы, желание, бойцовские качества, чтобы переломить ход матча".

Андрей Шевченко критично отнесся к ошибкам игроков сборной и раскритиковал за неудачные старты каждого из таймов.

"Мы начали плохо первый тайм, и второй начали очень плохо. Будем говорить об этом с ребятами, потому что где-то не разобрались. Особенно ничего и не создали, но этот пенальти все-таки был. Я видел на повторе, мяч в руку попал, поэтому… Но команда не остановилась, продолжила играть. Сегодня был виден рисунок нашей игры, но не во всех моментах. Невозможно постоянно показывать хороший футбол, но мы к этому стремимся. Многие ребята неплохо проявили себя, я в целом доволен".

При этом, главный тренер отметил вышедших на замену футболистов.

"Вышедшие на замену игроки однозначно усилили игру, потому что мы вырвали победу в конце. Те же Сидорчук и Коваленко провели хороший матч, Виктор Цыганков… Нам пришлось где-то изменить систему игры, мы рассчитывали, что будем делать больше передач с фланга, поэтому поставили Беседина и оставили Яремчука. Шахов отлично вошел, Шепелев тоже. У нас появляется уже костяк команды – не только основной состав, но и запас, который конкурирует и на который можно надеяться. Они дают команде то, что необходимо – и в обороне, и в атаке".

В конце Андрей Шевченко отметил, что тренерский штаб уже начал подготовку к чемпионату Европы

"Мысли уже о Евро? Сейчас посмотрим жеребьевку, но они уже давно об этом думают. Желаемые соперники? Я даже думать об этом не хочу, вот честно скажу. Я знаю, что такое футбол, какой жребий будет – к таким командам и будем готовиться

Мы строим планы, сейчас посмотрим жребий, будем готовиться к соперникам в товарищеских играх. Будем понимать, какая группа у нас будет, с кем можно сыграть контрольные поединки. Процесс уже пошел. Будем ждать жеребьевку", - отметил Шевченко в комментарии каналу Футбол 1.