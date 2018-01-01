Украина вырвала ничью у Сербии в матче отбора на Евро-2020

Команда Шевченко на последних минутах вырвала ничью в матче с сербами.

Сборная Украины сыграла вничью с Сербией 2:2 в выездном матче последнего тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Сборная Сербии, которая сохраняла шанс на второе место и выход на Евро-2020, активно начала матч и уже на 9-й минуте заработала пенальти – после удара Тадича мяч попал в руку Матвиенко. Сам же Тадич пенальти и реализовал.

Фактически сразу Тадич мог делать дубль, но не попал в дальний угол после того, как к нему отлетел мяч после удара Митровича.

После этого Украина выровняла игру и все чаще начала доходить до чужих ворот. Могли наши футболисты сравнивать счет на 23-й минуте, когда Яремчук не реализовал выход один на один, а Ярмоленко на добивании попал в штангу, но на 33-й минуте Яремчук головой замкнул подачу Цыганкова, сравняв счет.

На старте второй половины встречи Сербия вновь активно заиграла и опять повела в счете. На 56-й минуте Караваев проиграл позиционно в своей штрафной и Александар Митрович с близкого расстояния переиграл Андрея Пятова.

Игра выровнялась и до последних минут шансов у Украины забить не было, тогда как у Сербии Радоевич не реализовал выход один на один, позволив Матвиенко себя догнать.

Но уже в компенсированное время Украина сравняла счет после точного удара Артема Беседина, который подхватил мяч после прострела Ярмоленко и с помощью рикошета отправил мяч в угол.

Украина с 20 очками завершила отбор на первом месте в турнирной таблице группы B и сыграет на Евро-2020, а Сербия заняла третье место в группе и на чемпионат Европы попробует попасть через плей-офф.

Сербия — Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 — Яремчук, 32, Беседин, 90+3



Сербия: Райкович — Ник. Максимович, Миленкович, Коларов, Родич — Гудель, Нем. Максимович (Миливоевич, 76) — Тадич, Льяич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82) — А. Митрович.



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Коваленко (Шепелев, 77), Сидорчук, Малиновский (Шахов, 88) — Цыганков (Беседин, 77), Яремчук, Ярмоленко.



Предупреждение: Коларов — Матвиенко.