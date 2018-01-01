Динамо не оставило шансов Оболонь-Бровар-2

Покер в ворота броварцев оформил Карлос де Пена.

Киевское Динамо в товарищеском матче, вызванном в связи с паузой на игры сборных, разгромило Оболонь-Бровар-2 (5:0).

Стоит отметить, что за Динамо покером отметился уругвайский вингер Карлос де Пена. Также, один гол забил Фран Соль.

Динамо – Оболонь-Бровар-2 5:0

Голы: Де Пена (20, 45, 48, 88), Соль (90)

Динамо: Бущан – Пиварич, Кадар, Кадири, Янаков (Сирота, 46), Гармаш, Андриевский, Дуэлунд, Сидклей, де Пена, Соль.