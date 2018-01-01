Сидклей может перейти в Бенфику

Португальский клуб видит в бразильце замену своему левому защитнику.

Защитник Динамо Сидклей может перебраться в чемпионат Португалии. Об этом сообщает A Bola.

Источник утверждает, что 26-летний бразилец попал в сферу интересов Бенфики. Отмечается что португальский клуб рассматривает Сидклея в качестве замены левому фулбеку Алексу Гримальдо, который может уйти в зимнее трансферное окно.

Помимо этого, Бенфика заинтересована в услугах бразильца из-за того, что он может сыграть как в защите, так и в полузащите слева.

Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из бразильского Коринтианса. В текущем сезоне защитник ни разу не сыграл за киевский клуб.