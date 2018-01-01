Попов: Датчане, к сожалению, ошибок не прощали

Денис также рассказал, что выбило сборную Украины из колеи.

Центральный защитник молодежной команды Украины по футболу Денис Попов высказался касательно поражения от Дании (2:3) в рамках квалификации к Евро-2021.

"Я не считаю, что датчане преобладали над нами по антропометрическим данным, и это сказалось на старте матча. Просто надо было сыграть в дебюте надежнее и взвешеннее. А то, что мы можем не только играть с лидером нашей группы на равных, но и забивать, мы доказали во втором тайме.

Нас скорее выбил из колеи быстрый гол датчан. Мы пришли в себя только после перерыва и, как ни странно, поверили в то, что еще не все потеряно, когда счет стал 0:3. Пожалуй, и гости мысленно уже считали, что победа у них в кармане, и несколько расслабились. Жаль, что мы их за это не наказали.

В первом тайме нам не хватало концентрации. Это и привело к пропущенным голам. К тому же датчане, к сожалению, ошибок не прощали. Впрочем, ничего страшного не произошло, у нас еще есть возможность наверстать упущенное. А то, что мы будем биться до конца, – гарантирую", - передает его слова УАФ.

После четырех туров Украина U-21 набрала всего три очка. В свою очередь датчане возглавляют отборочную группу, набрав 12 баллов.