Украина U-21 проиграла Дании в матче отбора на Евро-2021

Подопечные Руслана Ротаня едва не совершили камбэк.

Сборная Украины U-21 проиграла команде Дании в рамках квалификации на Евро-2021.

Подопечные Руслана Ротаня уступая 0:3 в домашнем поединке сумели забить два гола и вернуться в борьбу, но усилий Назария Русина и Георгия Цитаишвили оказалось недостаточно даже для ничьей.

Украина U-21 - Дания U-21 2:3

Голы: Русин, 63, Цитаишвили, 73 - Сков Ольсен, 5, 24, Билык, 59 (аг).

Украина: Билык - Конопля (Супряга, 79), Попов, Бондарь, Корниенко - Шапаренко (Булеца, 75), Алибеков (Чех, 46), Стецьков (Топалов, 66) - Леднев (Цитаишвили, 65), Русин, Вантух.

Дания: Кристенсен - Аньембе (Хьюлманд, 83), Нельссон, М. Соренсен, Поульсен - Лаурсен, Нартей (Дж. Соренсен, 75), Андерсен - Сков Ольсен (Р. Расмуссен, 82), Ларсен, Дамсгаард (Дреер, 70).

Предупреждения: Шапаренко, Корниенко, Русин - Нартей, Поульсен.

Удаление: М. Соренсен, 72 (грубая игра).

На 73-й Шапаренко (Украина) не реализовал пенальти.

После четырех матчей в активе молодежной сборной Украины три пункта.

Следующий матч отборочного турнира Украина проведет 27 марта 2020 года на выезде против команды Мальты.