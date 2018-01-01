Стало известно имя нового главного тренера Ворсклы

Портавскую команду возглавил Юрий Максимов.

Юрий Максимов стал новым главным тренером Ворсклы, сообщает пресс-служба полтавской команды.

Детали контракта между сторонами не сообщаются.

Отмечается, что специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с Ворсклой.

Напомним, накануне руководство команды отправило в отставку Виталия Косовского.

Ранее в Украине Максимов тренировал киевское ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Металлург Донецк. Его последним местом работы был клуб Кешля (Азербайджан).