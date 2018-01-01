Стало известно имя нового главного тренера Ворсклы
Портавскую команду возглавил Юрий Максимов.
Юрий Максимов стал новым главным тренером Ворсклы, сообщает пресс-служба полтавской команды.
Детали контракта между сторонами не сообщаются.
Отмечается, что специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с Ворсклой.
Напомним, накануне руководство команды отправило в отставку Виталия Косовского.
Ранее в Украине Максимов тренировал киевское ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Металлург Донецк. Его последним местом работы был клуб Кешля (Азербайджан).
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