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Стало известно имя нового главного тренера Ворсклы

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Портавскую команду возглавил Юрий Максимов.
Юрий Максимов
Юрий Максимов
ФК Ворскла

Юрий Максимов стал новым главным тренером Ворсклы, сообщает пресс-служба полтавской команды.

Детали контракта между сторонами не сообщаются.

Отмечается, что специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с Ворсклой.

Напомним, накануне руководство команды отправило в отставку Виталия Косовского.

Ранее в Украине Максимов тренировал киевское ЦСКА, Оболонь, Кривбасс и Металлург Донецк. Его последним местом работы был клуб Кешля (Азербайджан).

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Теги: футбол, Ворскла, УПЛ, Юрий Максимов
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