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Беседин: Трудно прорваться к воротам, когда соперник держит в штрафной десять человек

Комментариев: 2
Форвард сборной Украины подвел итог товарищеского матча с Эстонией.
Артем Беседин
Артем Беседин
dynamo.kiev.ua

Нападающий сборной Украины Артем Беседин подвел итоги товарищеской встречи против национальной команды Эстонии.

"Сегодня было два разных тайма. В первой половине поединка у нас было огромное количество моментов. Была возможность отличиться и у меня. Реализуй мы хотя бы один из этих моментов, и пошла бы другая игра, которую, думаю, мы закончили бы с совсем другим счетом.

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А так, в первом тайме мы так и не "распечатали" ворота соперника, а после перерыва эстонцы плотно стали сзади, и нам было сложновато играть против такой насыщенной обороны - трудно прорваться к воротам, когда соперник держит в своей штрафной десять человек. Но самое главное, что мы победили", - приводит слова Беседина Динамо Киев от Шурика.

Напомним, сборная Украины в компенсированное время вырвала победу у Эстонии. Смотрите также видео гола и обзор этого поединка.

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Теги: сборная Украины по футболу, Артем Беседин, сборная Украины, товарищеский матч, футбол, сборная Эстонии
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Источник: dynamo.kiev.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.11.2019, 13:06
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гость
Так какого х....у...я скулишь? Иди разгружай фуры. Роналду ведь не скулит, а е..б..а..ш..и..т шо немой,
гость  (аноним)  15.11.2019, 13:00
Оценка:  +1
гость
позорище деревянное, уйди сам из сборной- олень
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