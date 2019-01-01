Иванисеня прокомментировал дебют за сборную Украины

Футболист вышел на поле в матче против Эстонии.

Полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня прокомментировал свой дебют за национальную команду в товарищеском матче против Эстонии (1:0).

“Очень благодарен тренерскому штабу, что дали сыграть. Эмоции невероятные, много людей пришло, победили. Когда выходил на поле, волнения не было, а вот когда играл гимн и я его пел - мурашки по коже прошли.

Перед заменой Шевченко сказал : “Ты знаешь эту позицию, ты знаешь, что делать, выйди и показывай, что умеешь“.

13-й номер? Какой дали, под таким и играл, сам не выбирал. Но это и не важно, хоть под первым, это же дебют в сборной Украины“, - рассказал Иванисеня в эфире канала Футбол 1.

Смотрите также видео гола и обзор матча Украина - Эстония.