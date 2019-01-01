Украина - Эстония 1:0 видео гола и обзор матча

Гол Романа Безуса на последних минутах принес национальной команде победу.

Украина - Эстония: видео обзор матча УАФ

Сборная Украины одержала минимальную победу над командой Эстонии в товарищеском матче. Единственный гол на счету полузащитника Романа Безуса, который отметился точным ударом со штрафного на последних минутах поединка.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Украина - Эстония:

Украина - Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин - Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь -Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) - Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен - Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк - Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) - Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь - Кайт, Баранов, Зенев