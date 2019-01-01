Шевченко: Важно, чтобы все футболисты читали одинаково игру на футбольном поле

Главный тренер национальной команды отметил, что впечатления от матча против Эстонии остались двоякие.

Главный тренер сборная Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Эстонией (1:0) в товарищеском матче.

“Впечатления от матча двоякие. Начали очень хорошо, создали несколько хороших моментов, но подводила реализация. Во втором тайме мы пошли на определенные риски, дали некоторым ребятам сыграть, было много замен. Я считаю, в целом, матч удался. От своей игры мы не отказались, структура игры была правильной. В финальных стадиях атаки не совсем принимались не совсем правильные решения, поэтому мы не смогли забить тот мяч, который мы ждали в начале игры“.

Также наставник оценил состояние игроков, которые не имели достаточной игровой практики.

“Претензий к ним никаких нет, потому что они играют лишь свои первые игры. Многие из них давно либо давно не играли за сборную, либо вообще не играли. Для того, чтобы понимать структуру игры, нужно быть постоянно в игре. Мы им специально дали шанс. Я рад, что с первых минут соблюдались те принципы игры, которые мы хотим видеть постоянно у команды. В первом тайме они были намного лучше выполнены. Во втором тайме, особенно в конце где-то потеряли нить игры, потому что структура в некоторых эпизодах была нарушена“.

Специалист прокомментировал дебют Дмитрия Иванисени в составе национальной команды и выход Марьяна Шведа.

“Иванисеня очень хорошо вошел в игру. Мы давно следим за ним. На позиции, на которой мы его видим, он играет и в своем клубе, он ее хорошо понимает. В некоторых эпизодах сыграл здорово, были моменты, когда немного ошибался. Но, как для дебюта, я считаю очень хорошо отыграл.

“Швед? Вышел, обострил. Не совсем он понимает свою позицию на поле, но он имеет очень хорошие задатки. Он делал некоторые хорошие передачи, проходы. Но мы ждем от него большего“.

Шевченко также ответил, появятся ли в сборной новые лица перед Евро-2020.

“До чемпионата Европы еще полгода. Будем смотреть. Они должны заиграть в своих клубах, стать лидерами своих команд. Если все будет хорошо, будем давать шанс. Будут товарищеские игры.

Мне нужно, чтобы футболисты показывали качественную игру. У нас есть костяк команды. Некоторые футболисты в последнее время даже не вызываются, некоторых вызвали, чтобы посмотреть на них, даже несмотря на то, что в своих клубах они играют немного. Очень важно, чтобы все футболисты читали одинаково игру на футбольном поле. К этому мы и стремимся“.

Шевченко поделился своими ожиданиями от матча против сборной Сербии.

“Я еще сам не могу до конца правильно понять регламент. Некоторые говорят, что мы уже сеянные, некоторые говорят, что еще нет. Поэтому мы на это не обращаем внимание. У нас есть предстоящая игра с Сербией, это наши прямые соперники и мы хотим удачно и хорошо сыграть против этой команды. Сейчас добавится Малиновский, надеемся, он будет в хорошей форме. Я его поздравляю с рождением первого ребенка. Завтра он уже к нам присоединится в Белграде“, - рассказал Шевченко после матча.

Матч Сербия - Украина состоится в воскресенье, 17 ноября, в 16:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.