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Беседин - о победе над Эстонией: Всегда приятно играть при полных трибунах

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Футболист признался, что матч против Эстонии был непростым.
Артем Беседин в матче против Эстонии
Артем Беседин в матче против Эстонии
УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал минимальную победу над Эстонией (1:0) в рамках товарищеского матча.

“Я хочу поблагодарить Андрея Шевченко за доверие и за выделенное время. Поздравляю фанатов сборной Украины с победой.

В первом таймы были моменты, я мог забить, но эстонцев выручил голкипер. Это футбол, хорошо, что забили в конце и победили.

Эстония - хорошая команда. В первом тайме была одна игра, во втором они сели в оборону и было трудно обороняться. Но повезло, что удалось забить. 

Поддержка в Запорожье была на самом высшем уровне. Всегда приятно играть при полных трибунах“, - сказал Беседин после матча.

Напомним, сборная Украины в компенсированное время вырвала победу у Эстонии.

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Теги: футбол, Артем Беседин, сборная Украины по футболу
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