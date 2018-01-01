Беседин - о победе над Эстонией: Всегда приятно играть при полных трибунах

Футболист признался, что матч против Эстонии был непростым.

Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал минимальную победу над Эстонией (1:0) в рамках товарищеского матча.

“Я хочу поблагодарить Андрея Шевченко за доверие и за выделенное время. Поздравляю фанатов сборной Украины с победой.

В первом таймы были моменты, я мог забить, но эстонцев выручил голкипер. Это футбол, хорошо, что забили в конце и победили.

Эстония - хорошая команда. В первом тайме была одна игра, во втором они сели в оборону и было трудно обороняться. Но повезло, что удалось забить.

Поддержка в Запорожье была на самом высшем уровне. Всегда приятно играть при полных трибунах“, - сказал Беседин после матча.

Напомним, сборная Украины в компенсированное время вырвала победу у Эстонии.