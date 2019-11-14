Сборная Украины в компенсированное время вырвала победу у Эстонии

Сборная Украины в товарищеском матче в экспериментальном составе обыграла эстонцев.

Сборная Украины обыграла команду Эстонии в товарищеском матче в Запорожье.

Самый лучший момент в матче сборная Украины создала уже в его дебюте – на четвертой минуте Ярмоленко протянул мяч в штрафную, отдал пяткой на Болбата, который мягко навесил во вратарскую, но там с ударом Беседина под перекладиной справился вратарь.

В дальнейшем команда Андрея Шевченко владела инициативой в течение всего матча, но в отсутствии многих лидеров команды, особенно в центре поля, были проблемы с последним пасом. По большему счету, остроту удавалось создавать лишь благодаря активности Соболя и Болбата, которые подключались к атакам.

Полумоменты были Ярмоленко, Беседина, Соболя, Сидорчука, Матвиенко, Безуса и Шахова, но им не хватило точности, хладнокровия или скорости принятия решения.

В итоге победу удалось вырвать лишь в концовке поединка, когда казалось, что голов зрители в матче не увидят.

Единственный гол на своей счет записал полузащитник бельгийского Гента Роман Безус, который доигрывал матч с капитанской повязкой на руке. Он уже в компенсированное время реализовал штрафной удар, который сам же и заработал. Правда, на помощь ему пришел рикошет от головы форварда Эстонии, экс-игрока Карпат Сергея Зенева.

Украина — Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин — Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь — Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46) — Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен — Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк — Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Вассильев, 731) — Пури (Калласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лиивак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь — Кайт, Баранов, Зенев