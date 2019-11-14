Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины
Футболист вышел на поле в матче против команды Эстонии.
Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины в товарищеском поединке против Эстонии.
В перерыве матча футболист вышел на замену вместо хавбека Динамо Сергея Сидорчука.
Отметим, что это первый вызов в сборную Украины для Иванисени. Ранее он поделился своими впечатлениями от время пребывания в расположении национальной команды.
На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая началась в 19:00 по киевскому времени.
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