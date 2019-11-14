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Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины

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Футболист вышел на поле в матче против команды Эстонии.
Дмитрий Иванисеня
Дмитрий Иванисеня
УАФ

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня дебютировал за сборную Украины в товарищеском поединке против Эстонии.

В перерыве матча футболист вышел на замену вместо хавбека Динамо Сергея Сидорчука.

Отметим, что это первый вызов в сборную Украины для Иванисени. Ранее он поделился своими впечатлениями от время пребывания в расположении национальной команды.

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая началась в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Дмитрий Иванисеня, сборная Украины по футболу
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