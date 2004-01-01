Матузалем рассказал, почему ушел из Шахтера

Футболист вместе со своим агентом придумал "план побега" из украинского клуба.

Экс-форвард донецкого Шахтера Францелино Матузалем поделился своими воспоминаниями об уходе из донецкой команды.

“Моей главной целью в жизни было выступать за сборную Бразилии. Мне помог мой менеджер, с которым мы разработали определенный план, благодаря которому я смог уйти из Шахтера.

Ла Лиге за мной следили. Но тогда в сборной было очень много политики. Вызывали тех парней, которые не заслуживали данного вызова“, - цитирует Матузалема Globo.

Отметим, что бразилец защищал цвета Шахтера с 2004 по 2007 год. Потом он перебрался Реал Сарагоса.

Напомним, что руководство Шахтера признало этот трансфер незаконным и дело о переходе рассматривалось в суде Лозанны.