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Матузалем рассказал, почему ушел из Шахтера

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Футболист вместе со своим агентом придумал "план побега" из украинского клуба.
Францелино Матузалем
Францелино Матузалем
Getty Images

Экс-форвард донецкого Шахтера Францелино Матузалем поделился своими воспоминаниями об уходе из донецкой команды.

“Моей главной целью в жизни было выступать за сборную Бразилии. Мне помог мой менеджер, с которым мы разработали определенный план, благодаря которому я смог уйти из Шахтера.

Ла Лиге за мной следили. Но тогда в сборной было очень много политики. Вызывали тех парней, которые не заслуживали данного вызова“, - цитирует Матузалема Globo.

Отметим, что бразилец защищал цвета Шахтера с 2004 по 2007 год. Потом он перебрался Реал Сарагоса.

Напомним, что руководство Шахтера признало этот трансфер незаконным и дело о переходе рассматривалось в суде Лозанны.

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Теги: футбол, Францелино Матузалем, Шахтер
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