Ярмоленко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную

На счету футболиста 85 матчей за национальную команду.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на товарищеский матч против команды Эстонии, который проходит в Запорожье на Славутич-Арене.

Этот поединок стал для футболиста 85-м за национальную сборную. Таким образом, по этому показателю он сравнялся с Евгением Коноплянкой.

Отметим, что если Коноплянка выйдет на замену в матче с Эстонией, то снова обойдет Ярмоленко.

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая началась в 19:00 по киевскому времени.