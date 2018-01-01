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Ярмоленко сравнялся с Коноплянкой по количеству матчей за сборную

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На счету футболиста 85 матчей за национальную команду.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе на товарищеский матч против команды Эстонии, который проходит в Запорожье на Славутич-Арене.

Этот поединок стал для футболиста 85-м за национальную сборную. Таким образом, по этому показателю он сравнялся с Евгением Коноплянкой. 

Отметим, что если Коноплянка выйдет на замену в матче с Эстонией, то снова обойдет Ярмоленко.

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая началась в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко
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