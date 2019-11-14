Ворскла осталась без главного тренера
Руководство команды отправило Виталия Косовского в отставку.
Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство команды приняло решение уволить украинского специалиста. Отмечается, что наставник и его помощники останутся работать в структуре полтавского клуба.
Имя нового главного тренера Ворсклы пока неизвестно.
После 14 туров Ворскла занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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