Ворскла осталась без главного тренера

Руководство команды отправило Виталия Косовского в отставку.

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Руководство команды приняло решение уволить украинского специалиста. Отмечается, что наставник и его помощники останутся работать в структуре полтавского клуба.

Имя нового главного тренера Ворсклы пока неизвестно.

После 14 туров Ворскла занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.