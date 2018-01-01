Лунин и Шахов - в стартовом составе сборной Украины на матч против Эстонии

Национальная команда примет Эстонию в рамках товарищеского поединка.

Сегодня, 14 ноября, на Славутич-Арене в Запорожье сборная Украины примет команду Эстонии в рамках товарищеского матча. Стали известны стартовые составы на поединок.

Украина: Лунин - Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат - Сидорчук, Шахов, Коваленко - Цыганков, Ярмоленко - Беседин.

Запасные: Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.

Эстония: Игонен - Камс, Баранов, Кууск, Пикк - Кяйт - Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури - Аниер

Отметим, что по регламенту команды могут провести по шесть замен.

Напомним, матч Украина - Эстония начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.