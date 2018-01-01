Лунин и Шахов - в стартовом составе сборной Украины на матч против Эстонии
Национальная команда примет Эстонию в рамках товарищеского поединка.
Сегодня, 14 ноября, на Славутич-Арене в Запорожье сборная Украины примет команду Эстонии в рамках товарищеского матча. Стали известны стартовые составы на поединок.
Украина: Лунин - Соболь, Матвиенко, Пластун, Болбат - Сидорчук, Шахов, Коваленко - Цыганков, Ярмоленко - Беседин.
Запасные: Пятов, Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев.
Эстония: Игонен - Камс, Баранов, Кууск, Пикк - Кяйт - Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури - Аниер
Отметим, что по регламенту команды могут провести по шесть замен.
Напомним, матч Украина - Эстония начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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