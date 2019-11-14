Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед матчем с Эстонией

Вместе со Славутич-Ареной будет петь известная украинская исполнительница.

Сегодня, 14 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене сборная Украины примет команду Эстонии в рамках товарищеского матча.

Перед поединком традиционно прозвучат гимны обеих стран.

Как сообщается на официальном Украинской ассоциации футбола, вместе со стадионом петь гимн будет певица Гайтана.

Напомним, матч Украина - Эстония начнется в 19:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.