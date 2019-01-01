Миколенко: Нам нужно взять одно очко с Сербией, чтобы попасть в первую корзину

Украинский защитник готов выйти на поле в матче против Эстонии.

Украинский защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча с Эстонией.

“У меня все отлично, тренируюсь в общей группе. Я готовлюсь к первой игре против Эстонии и буду стараться попасть в стартовый состав.

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При подготовке к Эстонии больше разбирали свои ошибки, а затем анализировали Эстонию. В Запорожье играл за молодежную сборную, тогда была замечательная поддержка.

Матч против Сербии имеет значение. Нам нужно взять как минимум одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке финальной части Евро-2020“, - цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о состояние травмированных игроков.

Матч Украина - Эстония состоится завтра, 14 ноября, в 19:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Запорожье на Славутич-Арене.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.