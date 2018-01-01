Яремчук: Тренера нам не говорили, кто выйдет на матч с Эстонией
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от товарищеского поединка против национальной команды Эстонии.
“В сборную мы приехали в хорошем настроении. Сейчас настроение подкрепляется тем, что мы решили главную задачу и теперь будем спокойно готовиться к двум матчам - товарищеского против Эстонии и заключительного в группе отбора Евро против Сербии.
Пока тренеры нам не говорили, кто выйдет на матч с балтийцами. Все готовы к любым решений, ведь мы вполне доверяем Андрею Николаевичу и нашему тренерскому штабу.
Мы ответственно подойдем к матчу с Сербией. Прежде всего - это наш рейтинг. Будем ставить себе цель победить, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации.
Хотелось бы еще раз порадовать наших болельщиков и завершить год победой“, - приводит слова Яремчука пресс-служба УАФ.
Матч состоится сегодня, 14-го ноября. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Ранее сообщалось, что Шевченко огласил заявку на матч против Эстонии.
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