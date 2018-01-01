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Яремчук: Тренера нам не говорили, кто выйдет на матч с Эстонией

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Игроки сборной Украины готовы принять любой решение главного тренера.
УАФ
УАФ
ffu.ua

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от товарищеского поединка против национальной команды Эстонии.

“В сборную мы приехали в хорошем настроении. Сейчас настроение подкрепляется тем, что мы решили главную задачу и теперь будем спокойно готовиться к двум матчам - товарищеского против Эстонии и заключительного в группе отбора Евро против Сербии.

Пока тренеры нам не говорили, кто выйдет на матч с балтийцами. Все готовы к любым решений, ведь мы вполне доверяем Андрею Николаевичу и нашему тренерскому штабу.

Мы ответственно подойдем к матчу с Сербией. Прежде всего - это наш рейтинг. Будем ставить себе цель победить, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации.

Хотелось бы еще раз порадовать наших болельщиков и завершить год победой“, - приводит слова Яремчука пресс-служба УАФ.

Матч состоится сегодня, 14-го ноября. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Шевченко огласил заявку на матч против Эстонии.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины, сборная Эстонии, товарищеская игра, футбол
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