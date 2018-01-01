Шевченко объявил заявку сборной Украины на матч с Эстонией
Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на товарищеский матч с Эстонией, обсообщает пресс-служба УАФ. В список попали 23 футболиста.
Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив
Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Эдуард Соболь
Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Шахов, Марьян Швед, Дмитрий Иванисеня, Роман Безус
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин
Отметим, что вне заявки оказался защитник Шахтера Сергей Кривцов.
Матч состоится сегодня, 14-го ноября. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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