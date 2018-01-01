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Шевченко объявил заявку сборной Украины на матч с Эстонией

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Сергей Кривцов пропустит товарищеский поединок.
УАФ
УАФ
ffu.ua

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на товарищеский матч с Эстонией, обсообщает пресс-служба УАФ. В список попали 23 футболиста.

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Игорь Пластун, Эдуард Соболь

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Евгений Шахов, Марьян Швед, Дмитрий Иванисеня, Роман Безус

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин

Отметим, что вне заявки оказался защитник Шахтера Сергей Кривцов.

Матч состоится сегодня, 14-го ноября. Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Эстонии по футболу, сборная Украины, сборная Эстонии, Евро-2020, футбол
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