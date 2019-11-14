Все было ради поддержки сов: Ультрас Динамо сделали заявление о расистском скандале

Болельщики киевлян продолжают утверждать, что готовили акцию в поддержку сов.

Ультрас Динамо White Boys Club сделали официальное заявление по поводу обвинений в расизме на матче 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

По словам болельщиков, их акция была в поддержку исчезающего вида сов, но им не позволили пронести на стадион плакаты, поэтому вышло недопонимание.

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“Мы, фанаты Динамо, обращаемся к фанатскому сообществу Украины и ко всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида. Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты.

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К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме.

Борьба продолжается“, - говорится в публикации White Boys Club в группе в Facebook.

Стоит сказать, что фанаты также запустили в социальных сетях хэштег #savenorthernspottedowl.

Ранее один из фанатов Динамо в интервью программе ТСН рассказал об акции в поддержку сов.