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Все было ради поддержки сов: Ультрас Динамо сделали заявление о расистском скандале

Комментариев: 3
Болельщики киевлян продолжают утверждать, что готовили акцию в поддержку сов.
Ультрас Динамо
Ультрас Динамо
facebook.com/wbc.kyiv/

Ультрас Динамо White Boys Club сделали официальное заявление по поводу обвинений в расизме на матче 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

По словам болельщиков, их акция была в поддержку исчезающего вида сов, но им не позволили пронести на стадион плакаты, поэтому вышло недопонимание.

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“Мы, фанаты Динамо, обращаемся к фанатскому сообществу Украины и ко всем неравнодушным с просьбой поддержать нашу борьбу за сохранение редкого вида северных пятнистых сов. На данный момент в мире осталось всего 18 птиц этого вида. Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты.

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К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию. Но мы не будем опускать руки и продолжим делать все возможное для привлечения внимания общества к этой проблеме.

Борьба продолжается“, - говорится в публикации White Boys Club в группе в Facebook.

Стоит сказать, что фанаты также запустили в социальных сетях хэштег #savenorthernspottedowl.

Ранее один из фанатов Динамо в интервью программе ТСН рассказал об акции в поддержку сов.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, ультрас, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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Комментариев (3)
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Вадим333    14.11.2019, 11:33
Оценка:  0
Вадим333
еще и даунами оказались...
Антибес    14.11.2019, 11:17
Оценка:  +1
Антибес
Такая херня для лохов может прокатить только в нашей охреНэньке.В Европе это не прокатит.Придумайте что-то поубедительнее,клоуны!)))))
гость  (аноним)  14.11.2019, 11:17
Оценка:  +1
гость
Показали себя ещё большими долбoeбами. Лучше б молчали уже дырявые)))
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