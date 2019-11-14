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Малиновский впервые стал отцом

Комментариев: 1
О радостном событии в жизни футболист рассказал на своей страничке в Instagram.
Руслан Малиновский и его супруга Роксана
Руслан Малиновский и его супруга Роксана
instagram.com/roksana_m7/

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский впервые стал отцом.

Его супруга Роксана родила футболисту дочь, которую назвали Оливией.

Руслан Малиновский и его новорожденная дочь
Руслан Малиновский и его новорожденная дочь
instagram.com/malinovskyi_18/

“Наше счастье, наша любовь, смысл нашей жизни, наша Оливия. Горжусь тобой, моя любовь Роксана, ты сделала меня самым счастливым“, - написал Руслан на своей страничке в Instagram.

Руслан Малиновский и его новорожденная дочь
Руслан Малиновский и его новорожденная дочь
instagram.com/malinovskyi_18/

Напомним, из-за родов жены Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины против Эстонии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая начнется 14 ноября в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: Руслан Малиновский, Украина, футбол, вне игры, пополнение в семье, рождение ребенка, семья
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Антибес    14.11.2019, 07:54
Оценка:  0
Антибес
Стал отцом очередного ребёнка Криштиану Роналду?Феерично!)))))
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