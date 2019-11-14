О радостном событии в жизни футболист рассказал на своей страничке в Instagram.

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский впервые стал отцом.

Его супруга Роксана родила футболисту дочь, которую назвали Оливией.

Руслан Малиновский и его новорожденная дочь instagram.com/malinovskyi_18/

“Наше счастье, наша любовь, смысл нашей жизни, наша Оливия. Горжусь тобой, моя любовь Роксана, ты сделала меня самым счастливым“, - написал Руслан на своей страничке в Instagram.

Руслан Малиновский и его новорожденная дочь instagram.com/malinovskyi_18/

Напомним, из-за родов жены Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины против Эстонии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая начнется 14 ноября в 19:00 по киевскому времени.