Малиновский впервые стал отцом
О радостном событии в жизни футболист рассказал на своей страничке в Instagram.
Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский впервые стал отцом.
Его супруга Роксана родила футболисту дочь, которую назвали Оливией.
“Наше счастье, наша любовь, смысл нашей жизни, наша Оливия. Горжусь тобой, моя любовь Роксана, ты сделала меня самым счастливым“, - написал Руслан на своей страничке в Instagram.
Напомним, из-за родов жены Руслан Малиновский пропустит товарищеский матч сборной Украины против Эстонии.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Эстония, которая начнется 14 ноября в 19:00 по киевскому времени.
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