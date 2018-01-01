Ультрас Динамо - про обвинения в расизме: Это была акция в поддержку сов

Появилось объяснение поведения фанатов "бело-синих" во время матча Шахтер - Динамо.

Расистский скандал в Украине обрастает новыми подробностями. Теперь появились объяснения от фанатов киевского Динамо.

Один из представителей ультрас по прозвищу Декстер в интервью программе новостей ТСН на канале 1+1 рассказал, что выкрики болельщиков были акцией клуба в поддержку сов, и никакого расизма в этом не было.

“У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные“, - сказал Декстер.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Отметим, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов, Александр Денисов и Жан Беленюк.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту проявления расизма в матче Шахтер - Динамо.