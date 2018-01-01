Украина U-17 спокойно обыграла Грузию в матче отбора на Евро-2020

Команда добыла первую победу на турнире.

В стартовом матче квалификации на Евро-2020 юношеская сборная Украины U-17 провела матч против сверстников из Грузии.

Наша команда всухую обыграла соперника, забив два безответных гола. Таким образом, теперь Украина занимает первое место в группе вместе с Португалией.

Грузия U-17 - Украина U-17 0:2

Голы: Волошин, 51, Очеретко, 76

Грузия: Асатиани, Зосиашвили (Сичинава, 78), Хвадагиани, Авалиани, Чхетиани, Гагнидзе, О. Мамагеишвили, Г. Мамагеишвили, Гвишиани, Туташвили (Туразашвили, 67), Абуашвили

Украина U-17: Исенко - Роман, Мампаси, Козик - Булеза, Очеретко, Шубин (Яцик, 62), Кононов (Дячук, 90), Волошин (Д. Шостак, 77), Микитишин (Хлань, 46) - Попов (Шостак, 46)

Запасные: Дячук, Хлань, Лебедев, Маленков, Савчук, Игнатенко, Шостак, Яцик, Шостак