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Сидорчук: Всегда хотелось играть за сборную

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Полузащитник также высказался по поводу скандала с расизмом.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящие матчи национальной команды против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).

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"Каждый нормальный футболист должен цепляться за шансы в сборной, которые ему предоставляются. Матчи с Сербией и Эстонией - лично для меня будет шансом. Всегда хотелось играть за сборную, но никогда не думал, что это произойдет в Запорожье.

Конфликтов между футболистами нет. Думаю, все видели фотографии, на которых игроки Динамо поддержали футболистов Шахтера", - сказал Сидорчук во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пропустит матч против Эстонии из-за пополнения в семье, а Евгений Коноплянка отсутствовал на тренировке команды из-за болезни.

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Теги: Сергей Сидорчук, сборная Украины по футболу, сборная Украины, футбол
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