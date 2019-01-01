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Малиновский пропустит матч против Эстонии

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Один из лидеров команды получил несколько дней выходных из-за предстоящего пополнения в семье.
Руслан Малиновский (слева)
Руслан Малиновский (слева)
УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пропустит предстоящий товарищеский матч против национальной команды Эстонии. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Андрей Шевченко во время пресс-конференции.

"Малиновский ждет пополнение в семье. Надеемся, что все пройдет хорошо. Я дал ему несколько дней выходных. Он присоединится к команде во второй части сборов, приедет уже в Белград. 

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Состав на Сербию будем определять, когда соберутся все. Будем понимать в каком состоянии он придет. У Малиновского было повреждение в последней игре. Надеюсь, с ним будет все в порядке и он будет готовиться", - сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко высказался по поводу расизма в украинском футболе.

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Теги: Руслан Малиновский, сборная Украины по футболу, товарищеский матч, пополнение в семье
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