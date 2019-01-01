Малиновский пропустит матч против Эстонии

Один из лидеров команды получил несколько дней выходных из-за предстоящего пополнения в семье.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пропустит предстоящий товарищеский матч против национальной команды Эстонии. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Андрей Шевченко во время пресс-конференции.

"Малиновский ждет пополнение в семье. Надеемся, что все пройдет хорошо. Я дал ему несколько дней выходных. Он присоединится к команде во второй части сборов, приедет уже в Белград.

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Состав на Сербию будем определять, когда соберутся все. Будем понимать в каком состоянии он придет. У Малиновского было повреждение в последней игре. Надеюсь, с ним будет все в порядке и он будет готовиться", - сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко высказался по поводу расизма в украинском футболе.