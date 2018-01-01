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Украина U-19 расправилась с Эстонией в дебютном матче отбора на Евро-2020

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Подопечные Олега Кузнецова успешно стартовали в квалификации.
Юношеская сборная Украины
Юношеская сборная Украины
УАФ

Сборная Украины U-19 разгромила команду Эстонии в рамках стартового матча квалификации на молодежное Евро-2020.

Голами в составе команды Михаил Мудрик, Артем Шулянский, Даниил Сикан и Максим Гирный.

Украина U-19 - Эстония U-19 4:0

Голы: Мудрик, 38, Шулянский, 45, Сикан, 63 (с пенальти), Гирный, 77

Украина U-19: Трубин — Мудрик В., Беловар, Якуба, Ярош - Шулянский, Батагов (Гуров, 68), Бодня (Хондак, 69), Мудрик М., Надольный (Гирный, 69) - Сикан (Снисан, 82)

Запасные: Драмбаев, Гирный, Горох, Хондак, Махонин, Снисар, Аусси, Гуров

Таким образом, наша команда возглавила группу 9, набрав 3 очка.

Следующие матчи сборная Украины U-19 проведет против Словении (16 ноября) и Швеции (19 ноября).

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Теги: футбол, Украина U-19
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