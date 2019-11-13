Шевченко: Расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет

Наставник сборной Украины высказался о громком скандале в отечественном футболе, а также рассказал о предстоящих поединках.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет товарищеский матч против национальной команды Эстонии. Накануне поединка главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко провел пресс-конференцию.

Читай также: Иванисеня: Будет круто дебютировать именно в Запорожье, ведь я тут впервые сыграл в УПЛ

"Мотивация у игроков должна быть всегда. В первую очередь, будет мотивация у тех игроков, которые играли меньше. У нас есть ряд исполнителей, которые не примут участие в ближайшей игре. У кого-то травмы, у кого-то перебор карточек. Будет шанс у ребят, которые играли меньше", - рассказал Шевченко.

Также специалист высказался об инциденте с расистскими оскорблениями в адрес Тайсона и Дентиньо во время матча Шахтер - Динамо.

"Расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет. Мы должны сплотиться против этой проблемы и должны бороться", - заявил наставник.

Отметим, что после товарищеского матча с Эстонией сборной Украины предстоит провести заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии. Встреча состоится в Белграде 17 ноября.