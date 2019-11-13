Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко: Расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет

Комментариев: 0
Наставник сборной Украины высказался о громком скандале в отечественном футболе, а также рассказал о предстоящих поединках.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет товарищеский матч против национальной команды Эстонии. Накануне поединка главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко провел пресс-конференцию.

Читай также: Иванисеня: Будет круто дебютировать именно в Запорожье, ведь я тут впервые сыграл в УПЛ

"Мотивация у игроков должна быть всегда. В первую очередь, будет мотивация у тех игроков, которые играли меньше. У нас есть ряд исполнителей, которые не примут участие в ближайшей игре. У кого-то травмы, у кого-то перебор карточек. Будет шанс у ребят, которые играли меньше", - рассказал Шевченко.

Также специалист высказался об инциденте с расистскими оскорблениями в адрес Тайсона и Дентиньо во время матча Шахтер - Динамо.

"Расизму нет места в украинском футболе и никогда не будет. Мы должны сплотиться против этой проблемы и должны бороться", - заявил наставник.

Отметим, что после товарищеского матча с Эстонией сборной Украины предстоит провести заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии. Встреча состоится в Белграде 17 ноября.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, сборная Украины, сборная Эстонии, товарищеский матч, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Антибес    13.11.2019, 17:12
Оценка:  0
Антибес
Шева,ты что,тоже на"тяжёлое"подсел?Как может не быть того,что всегда было?)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь