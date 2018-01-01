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Коноплянка пропустит тренировку сборной Украины накануне матча с Эстонией

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Полузащитник будет отсутствовать на занятии из-за болезни.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что полузащитник Евгений Коноплянка пропустит тренировку команды из-за болезни. Также наставник сборной рассказал о состоянии игроков Динамо Виталия Миколенко и Владимира Шепелева.

“Миколенко сделали обследование. У него нет никаких серьезных повреждений.

Женя Коноплянка тоже восстановился, но у него температура. Он не будет принимать участия в сегодняшней тренировке.

Что касается Шепелева, то у него тоже была небольшая проблема, но уже все нормально“, - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Матч Украина - Эстония состоится завтра, 14 ноября, в 19:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Запорожье на Славутич-Арене.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, сборная Эстонии по футболу
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